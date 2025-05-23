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Рыбак-именинник получил разряд 10 тысяч Вт и ожоги 70% тела, неудачно закинув удочку

SHOT: в Бурятии мужчина получил разряд 10 тысяч Вт на рыбалке
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Житель Бурятии получил удар разрядом тока мощностью десять тысяч Вт на рыбалке. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на берегу реки Темник. Мужчина решил отметить 66-й день рождения, поэтому отправился на рыбалку с другом. Во время ловли россиянин слишком сильно замахнулся удочкой, и леска задела линию электропередачи Гусиноозерской ГРЭС, которая направляет энергию в Монголию.

В результате именинник потерял сознание. Его госпитализировали с ожогами 70% тела, степень повреждений не уточняется, но состояние пациента медики оценили как тяжелое. На данный момент специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

Подобный случай до этого произошел в Удмуртии, где рыбак случайно закинул удочку на ЛЭП и получил разряд током мощностью 110 тысяч вольт. На месте пострадавшего обнаружили очевидцы, рядом лежала обгоревшая удочка и автомобиль. Спасти мужчину не смогли.

Ранее в Пермском крае рыбак получил удар током из-за слишком длинной удочки.

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