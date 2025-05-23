Рыбак-именинник получил разряд 10 тысяч Вт и ожоги 70% тела, неудачно закинув удочку

Житель Бурятии получил удар разрядом тока мощностью десять тысяч Вт на рыбалке. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
Инцидент произошел на берегу реки Темник. Мужчина решил отметить 66-й день рождения, поэтому отправился на рыбалку с другом. Во время ловли россиянин слишком сильно замахнулся удочкой, и леска задела линию электропередачи Гусиноозерской ГРЭС, которая направляет энергию в Монголию.
В результате именинник потерял сознание. Его госпитализировали с ожогами 70% тела, степень повреждений не уточняется, но состояние пациента медики оценили как тяжелое. На данный момент специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.
Подобный случай до этого произошел в Удмуртии, где рыбак случайно закинул удочку на ЛЭП и получил разряд током мощностью 110 тысяч вольт. На месте пострадавшего обнаружили очевидцы, рядом лежала обгоревшая удочка и автомобиль. Спасти мужчину не смогли.
Ранее в Пермском крае рыбак получил удар током из-за слишком длинной удочки.