В Пермском крае рыбак получил удар током из-за слишком длинной удочки

kp.ru: в Пермском крае мужчину ударило током во время рыбалки

В Кочевском районе Пермского края мужчина получил удар током, решив порыбачить под ЛЭП. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на реке Сеполька в селе Кочево, местный житель спускался к водоему с удочкой в опасной близости от ЛЭП. Рыбак получил удар током, спасти пострадавшего не удалось.

«Сегодня в распоряжении рыбаков имеются различные снасти, в том числе и удилища длиной от 4 до 12 метров. Если такую удочку поднять вверх, находясь под проводами воздушной линии электропередачи, этого может быть более чем достаточно, чтобы попасть под напряжение», — сообщили в компании «Россети Урал».

Энергетики напомнили о необходимости складывать удочки во время прохода под ЛЭП.

До этого сообщалось, что в Казахстане ребенка ударило током во время игры с мячом. Инцидент произошел в Уральске, на улице Чагано-Набережная. Как рассказали очевидцы, мальчик играл с мячом, но в какой-то момент игрушка застряла на проводах. Чтобы достать ее, школьник поднялся на крышу электроподстанции, где получил удар током и ожоги 95% тела.

Ранее молния попала в женщину, ответившую в грозу на телефонный звонок.