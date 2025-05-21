На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Удмуртии рыбак получил удар током в 110 тысяч вольт

В Удмуртии мужчина получил удар током во время рыбалки
close
Telegram-канал «Шуткин без шуток»

В Воткинском районе Удмуртии мужчина закинул удочку на ЛЭП и получил удар током, спасти его не удалось. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Обгоревшего мужчину в одной из деревень Воткинского района обнаружили очевидцы. На место были вызваны экстренные службы. Спасти пострадавшего не удалось. Рядом с рыбаком была обнаружена обгоревшая удочка и автомобиль.

По предварительной информации, пострадавший отправился на рыбалку и задел удочкой ЛЭП, получив удар током в 110 тысяч вольт. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Твери подросток получил удар током в трамвайном депо. Двое подростков взломали дверь и проникли в ветхое строение. Находясь внутри, один из них получил удар током, спасти его не удалось. По факту произошедшего проверку проводят региональный СК и прокуратура, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее в Пермском крае рыбак получил удар током из-за слишком длинной удочки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами