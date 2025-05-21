В Удмуртии рыбак получил удар током в 110 тысяч вольт

В Воткинском районе Удмуртии мужчина закинул удочку на ЛЭП и получил удар током, спасти его не удалось. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Обгоревшего мужчину в одной из деревень Воткинского района обнаружили очевидцы. На место были вызваны экстренные службы. Спасти пострадавшего не удалось. Рядом с рыбаком была обнаружена обгоревшая удочка и автомобиль.

По предварительной информации, пострадавший отправился на рыбалку и задел удочкой ЛЭП, получив удар током в 110 тысяч вольт. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Твери подросток получил удар током в трамвайном депо. Двое подростков взломали дверь и проникли в ветхое строение. Находясь внутри, один из них получил удар током, спасти его не удалось. По факту произошедшего проверку проводят региональный СК и прокуратура, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее в Пермском крае рыбак получил удар током из-за слишком длинной удочки.