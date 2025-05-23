Авиаэксперт назвал последствия введения стоячих мест в самолетах

В будущем году в самолетах планируется начать внедрять стоячие места для пассажиров. Однако такое решение чревато негативными последствиями, так как создаст дополнительную нагрузку на самолеты, предупредил в беседе с 360.ru авиаэксперт Виктор Прядка.

Работы по созданию стоячих места в самолетах велись с 2010 года, уточняет газета «Известия». Окончательный вариант похожих на седла «кресел» с подлокотниками презентовали в 2018 году, причем создатели уверены, что разработка будет пользоваться спросом, особенно для перелетов на небольшие расстояния и у бюджетных авиакомпаний.

Однако сегодня в самолётах стремятся наоборот оставлять свободное пространство на случай ЧП, напомнил Прядка. В качестве примера специалист привел салоны Airbus A320, в которых кресла установлены в два ряда для обеспечения свободного прохода – это необходимая мера на случай аварийной посадки, при которой эвакуацию пассажиров нужно провести за 90 секунд.

«Дополнительные места затруднят аварийное покидание самолета, а лишняя секунда может стоить кому-то жизни», — предупредил Прядка.

Самолет при этом будет терпеть повышенную нагрузку, расход топлива увеличится. Причем изначальное проектирование воздушных судов предполагало, что загрузка самолета будет составлять 90%, а на 10% должен оставаться недогруженным, заключил авиаэксперт.

Напомним, издание Daily Mail накануне сообщило, что производитель авиасидений Avionteriors работает над новой концепцией размещения в самолетах — вертикальными креслами, на которых можно лишь присесть, слегка опираясь на спинку. По данным компании, новинка весит вдвое меньше стандартных авиакресел и позволяет увеличить вместимость салона на 20%. Ожидается, что благодаря снижению веса и увеличению числа пассажиров, стоимость билетов на таких рейсах может значительно снизиться.

Однако, с этим не согласился гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев – по его словам, при формировании цен на билеты особой разницы в количестве пассажиров в салоне самолета нет, намного важнее стоимость авиакеросина, на который приходится 50-60% цены билета, а также стоимость обслуживания воздушного судна.

Ранее ученые предложили заправлять самолеты стоками с пивоварен и молокозаводов.