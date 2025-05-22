В самолетах некоторых авиакомпаний могут появиться «стоячие» места

Производитель авиасидений Avionteriors работает над новой концепцией размещения в самолетах — вертикальными креслами, на которых можно лишь присесть, слегка опираясь на спинку. Об этом сообщает Daily Mail.

Разработка получила название Skyrider 2.0 и уже была представлена публике еще в 2018 году на выставке в Гамбурге. По данным компании, новинка весит вдвое меньше стандартных авиакресел и позволяет увеличить вместимость салона на 20%. При этом благодаря снижению веса и увеличению числа пассажиров, стоимость билетов на таких рейсах может значительно снизиться.

Внешне кресла напоминают велосипедные сиденья: мягкие, компактные, с возможностью «полусидения». Идея рассчитана прежде всего на короткие рейсы, где комфорт можно немного пожертвовать в пользу низкой цены.

Хотя ни одна авиакомпания пока официально не подтвердила планов по установке таких кресел, интерес к концепции уже проявляют крупные лоукостеры. Глава Ryanair Майкл О'Лири ещё в 2012 году высказывался в пользу стоячих мест: тогда он заявлял, что можно было бы разместить в Boeing 737–800 до десяти дополнительных рядов и продавать билеты по цене всего £1–5.

По прогнозам Avionteriors, такие кресла могут появиться на коммерческих рейсах уже к 2026 году — при условии получения всех необходимых сертификаций и одобрений со стороны авиационных властей.

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