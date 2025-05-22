На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В самолетах некоторых авиакомпаний могут появиться «стоячие» места

Daily Mail: лоукостеры в Европе могут начать перевозить пассажиров стоя
close
aviointeriors/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Производитель авиасидений Avionteriors работает над новой концепцией размещения в самолетах — вертикальными креслами, на которых можно лишь присесть, слегка опираясь на спинку. Об этом сообщает Daily Mail.

Разработка получила название Skyrider 2.0 и уже была представлена публике еще в 2018 году на выставке в Гамбурге. По данным компании, новинка весит вдвое меньше стандартных авиакресел и позволяет увеличить вместимость салона на 20%. При этом благодаря снижению веса и увеличению числа пассажиров, стоимость билетов на таких рейсах может значительно снизиться.

Внешне кресла напоминают велосипедные сиденья: мягкие, компактные, с возможностью «полусидения». Идея рассчитана прежде всего на короткие рейсы, где комфорт можно немного пожертвовать в пользу низкой цены.

Хотя ни одна авиакомпания пока официально не подтвердила планов по установке таких кресел, интерес к концепции уже проявляют крупные лоукостеры. Глава Ryanair Майкл О'Лири ещё в 2012 году высказывался в пользу стоячих мест: тогда он заявлял, что можно было бы разместить в Boeing 737–800 до десяти дополнительных рядов и продавать билеты по цене всего £1–5.

По прогнозам Avionteriors, такие кресла могут появиться на коммерческих рейсах уже к 2026 году — при условии получения всех необходимых сертификаций и одобрений со стороны авиационных властей.

Ранее адвокат предупредил о штрафе для спешащих покинуть борт турецких компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами