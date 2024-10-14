Ученые предложили заправлять самолеты стоками с пивоварен и молокозаводов

Американские ученые из Аргоннской национальной лаборатории разработали новую технологию превращения сточных вод в устойчивое авиационное топливо. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering (ACS SCE).

Команда испытала метод анаэробного сбраживания с остановкой метана (MAAD), который преобразует высококонцентрированные сточные воды с пивоварен и молочных производств в летучие жирные кислоты, которые затем можно превратить в биокеросин.

Анаэробное сбраживание — это устоявшийся способ переработки биомассы в метан, а затем в биотопливо. MAAD фокусируется на производстве летучих жирных кислот (таких как масляная кислота) и молочной кислоты.

По словам авторов проекта, предложенный ими метод может сократить выбросы парниковых газов авиационной отрасли на 70% за счет удаления из стоков углерода, поскольку углерод мешает образованию молочной кислоты. При этом стоимость горючего из канализационных вод будет сравнима с ценами на обычный авиационный керосин на основе нефти.

Ранее ученые нашли способ добывать биотопливо для самолетов из съедобных водорослей.