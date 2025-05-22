«Как лошади в конюшне»: эксперт оценил планы создать стоячие места в самолетах

Планы организовать в самолетах стоячие места обречены на провал, так как особого смысла эта инициатива не имеет, но при этом противоречит мерам безопасности. Цены на авиабилеты такой подходит снизить не поможет, объяснил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Так в беседе с НСН эксперт прокомментировал сообщение Daily Mail о том, что к 2026 году авиакомпании внедрят стоячие места, увеличив количество пассажиров на 20%. Горбачев призвал задуматься о том, как будет реализован этот механизм с точки зрения безопасности полетов, в том числе как судно будет проводить эвакуацию в случае ЧП, которая должна длиться не более трех минут.

«Пока это что-то из области юмора, — убежден он. — Во-первых, зона прохода в самолете — это зона безопасности. Во-вторых, а как пройти в тот же самый туалет? Туалеты в самолетах рассчитаны на 100 пассажиров, а если там будет их 200, тогда это будет сплошная очередь».

На рейсах длительностью более часа полагается обеспечить пассажиров питанием, что также невозможно реализовать при введении стоячих мест. Плюс к этому пассажиры должны пристегиваться ремнями безопасности — непонятно, как это будет осуществляться, если они будут стоять, отметил авиаэксперт.

«Как в конюшне, видимо, лошадей пристегивают», — предположил он, подчеркнув, что в РФ эта тема даже не обсуждается.

Что касается причины разработки таких планов, то нужно заранее учесть, что стоимость билетов стоячие места не снизят, отметил Горбачев. По его словам, особой разницы в количестве пассажиров в салоне самолета нет, намного важнее стоимость авиакеросина, на который приходится 50-60% цены билета, а также стоимость обслуживания воздушного судна.

До этого главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров предупредил, что в России предстоящим летом традиционно значительно вырастет количество перелетов. По его словам, на фоне дефицита авиапарка и разгона инфляции это грозит очередным скачком цен на авиабилеты – в июле-августе рост может достичь 10-15%.

Ранее в РФ поддержали предложение по увеличению нормы налета для пилотов.