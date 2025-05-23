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Кабмин выделил еще 7,5 млрд рублей на ликвидацию разлива мазута в Черном море

Правительство выделило еще 7,5 млрд рублей на ликвидацию разлива в Черном море
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Минтранс России

Российское правительство выделило из резерва дополнительные 7,5 млрд рублей, которые направят Росморречфлоту для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что средства потратят на создание и установку трех коффердамов, которые разместят над затонувшими обломками танкеров. Эти защитные сооружения позволят снизить риски разливов при откачке мазута из обломков.

14 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти подготовили альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе на фоне ликвидации последствий разлива мазута в море. По его словам, заменить море могут экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили нефтепродукты. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море, который после этого начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее сообщалось, что посетителей перестали пускать в природный парк на побережье Анапы.

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