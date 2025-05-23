Россиянам рассказали, как защитить вещи от кражи во время пляжного отдыха

Выбор пляжа со спасателями или охраной поможет защитить свои вещи от кражи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, стоит отдавать предпочтение семейным местам для отдыха и не задерживаться до темноты. Для защиты можно использовать и современные технологии, например трекеры, которые можно спрятать в потайном кармане. В этом случае украденные вещи можно будет отследить. Ценные вещи можно спрятать в полотенце с потайным карманом или в другие вещи.

«На пляже безопаснее быть не в одиночестве. Если идете не один — дежурьте по очереди. Если один — договоритесь с соседями», — добавили в сообщении.

Исследование Отелло (сервиса бронирования отелей от 2ГИС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство (85%) россиян планируют провести летний отпуск в путешествии и чаще предпочитают совмещать пляжный отдых с походами на экскурсии и прогулками по городу. 69% собираются в поездки по России, а 16% — за рубеж. Из них больше половины (54%) поедут отдыхать с семьей и детьми, почти треть (30%) проведут отпуск со своей парой, а еще 10% — с друзьями.

Ранее сообщалось, что работник пляжа в Турции избил туриста после отказа от шезлонга.