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Работник пляжа в Турции избил туриста после отказа от шезлонга

Туриста избили на пляже в Анталье за отказ арендовать шезлонг

В Турции работник пляжа избил туриста, который не стал арендовать шезлонг. Видео инцидента публикует Daily Mail.

Потасовка произошла в пятницу, 16 мая, на пляже Дамлаташ в Анталье. По данным местных СМИ, путешественник спросил у работника пляжа цену за шезлонг, но решил отказаться, посчитав ее слишком высокой.

Турист просто оставил полотенце на песке и направился к морю, но работник потребовал, чтобы мужчина расположился в другом месте, а когда иностранец отказался, избил его руками и ногами на глазах у других отдыхающих.

Владелец проката шезлонгов Серхан Кочароглу заявил, что турист был русским и находился под воздействием алкоголя. По его словам, он применил к россиянину силу после того, как он первым бросил шезлонг в турецкого клиента.

Губернатор округа Аланья Фатих Уркмезер объявил, что бизнес Кочароглу был закрыт после инцидента.

«Это не отражает наше понимание туризма», — отметил он.

Ранее в Испании туристу пригрозили штрафом в размере €200 тыс. за брошенный в ущелье камень.

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