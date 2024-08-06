Работу глав регионов будут оценивать, в том числе, по показателям рождаемости

Эффективность работы глав российских регионов предлагается оценивать, в том числе, по показателям рождаемости. Об этом сообщает ТАСС.

Поручение было дано администрацией президента и правительством РФ на расширенном заседании президентского совета по стратегическому развитию и комиссий госсовета. Заседание прошло в конце мая, о его итогах стало известно сейчас.

В документе рекомендуется включить «суммарный коэффициент рождаемости» в перечень показателей для оценки эффективности работы глав и исполнительных органов субъектов страны.

26 июля сообщалось, что в Кремле сочли уровень рождаемости в РФ катастрофическим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. По его словам, «коэффициент рождаемости сейчас находится на страшно низком уровне — 1,4», что сопоставимо со странами Европы и Японией.

Ранее в Кремле заявили, что низкая рождаемость не говорит о неверии россиян в будущее.