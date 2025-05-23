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Россиянам озвучили главные риски при покупке вторички

Юрист Георгиева: покупка вторички может грозить потерей имущества
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shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Покупка жилья на вторичном рынке сопряжена с юридическими рисками, которые могут грозить потерей имущества. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Так, по ее словам, проблемы могут возникнуть из-за наследственных дел, потому что со временем может выясниться, что кого-то из наследников не учли при продаже жилья.

«Если квартиру продает одинокий человек, необходимо запросить дополнительно справку о том, что он не в браке. Потому что квартира может в итоге оказаться совместно нажитым имуществом, тогда придется получать согласие на продажу жилья еще и у второго супруга», — отметила Георгиева.

Помимо этого, проблемы могут возникнуть в случае, если прежний владелец имел долги за коммунальные услуги. Юрист уточнила, что в этом случае новый собственник должен будет заплатить за капитальный ремонт. Она также порекомендовала узнать, была ли в квартире перепланировка и узаконена ли она, чтобы избежать неприятностей.

Директор по правовым вопросам Kalinka Ecosystem Михаил Юсубов до этого говорил, что сделки с вторичным жильем могут нести риски для покупателей и продавцов такой недвижимости. По его словам, сделку могут признать недействительной в случае выявления обстоятельств, которые нарушают требования законодательства. Это может быть отсутствие правоспособности гражданина, продающего квартиру, двойная продажа, сделки с признаками притворности или мнимости.

Ранее сообщалось, что ипотека в России продолжает сокращаться, а сделки за наличные растут.

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