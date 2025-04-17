Ипотека в России продолжает сокращаться, а сделки за наличные растут

По итогам первого квартала 2025 года доля ипотеки снизилась в два раза и составила 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля сделок за наличные тем временем выросла на 32 п.п. и достигла 68%. Это показало исследование платформы М2, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Общее количество сделок с жильем снизилось на 14% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и на 24% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Спад по-прежнему наблюдается только в сегменте ипотечных сделок — на 62%. В сделках без ипотеки, напротив, отмечается рост — на рынке новостроек на 40%, на вторичке — на 48%.

Снижение покупательской активности на рынке подтверждают и данные Роскадастра. За первый квартал 2025 года в ЕГРН зарегистрировано чуть больше 1 миллиона сделок, что на 25% меньше, чем кварталом ранее, и на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом каждая пятая сделка является ипотечной, остальные 82% — без заемных средств. Число ипотечных сделок в сравнении с первым кварталом 2024 года снизилось на 43%.

«На сегмент ипотеки продолжают влиять отмена льготной программы под 8%, ужесточение условий семейной и IT-ипотек, а также высокая ключевая ставка. Сыграл свою роль и ввод эскроу-счетов для сделок с ИЖС. Спрос на ипотеку падает — в сравнении с первым кварталом прошлого года число заявок, направленных в банки через платформу, снизилось на 28%. Однако сегмент сделок без ипотеки сегодня стабильный. По данным Росреестра, результат первого квартала 2025 года сопоставим с аналогичным периодом прошлого года — рост составил 1%», — сказал руководитель департамента аналитики и данных в М2 Дмитрий Смирнов.

В топ-5 регионов по спросу на ипотеку по итогам первого квартала 2025 года входят: Москва (8% всех ипотечных заявок), Краснодарский край (7%), Санкт-Петербург и Башкортостан (по 5%), а также Татарстан (4%). Ипотечный спрос постепенно перемещается в другие регионы. Если сравнивать текущий рейтинг с данными по прошлому году, то состав пятерки лидеров не изменился, однако концентрация спроса снизилась с 33 до 28%.

Средняя ставка по одобренным кредитам для вторичного рынка жилья в первом квартале 2025 года составила 28,8%, что на 6 п.п. больше, чем в конце 2024 года, и на 12 п.п. больше, чем в начале 2024 года. Очевидно, что показатель растет вслед за ключевой ставкой.

В сегменте новостроек в первом квартале 2025 года, так же как и в начале, и конце прошлого года, средняя ставка равна 6,5%. Показатель остается неизменным, поскольку в структуре выдач стабильно высока доля льготных кредитов.

Ранее россиянам рассказали, как сейчас выгоднее поступить с квартирой в новостройке.