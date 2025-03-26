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Покупателей вторичного жилья предостерегли от рисков

Юсубов: сделки с вторичной недвижимостью несут риски для покупателей и продавцов
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Сделки с вторичным жильем могут нести риски для покупателей и продавцов такой недвижимости, написало издание «Известия» со ссылкой на сообщение директора по правовым вопросам Kalinka Ecosystem Михаила Юсубова.

По его словам, сделку могут признать недействительной в случае выявления обстоятельств, которые нарушают требования законодательства. Это может быть отсутствие правоспособности гражданина, продающего квартиру, двойная продажа, сделки с признаками притворности или мнимости.

Кроме того, существует риск наличия обременений, из-за которых сделку также могут признать недействительной. Во избежание осложнений и проблем эксперт посоветовал тщательно проверять квартиру перед покупкой. В том числе к квартире могут иметь отношение третьи лица, которые могут предъявлять претензии после совершения сделки, подчеркнул он.

В первой половине февраля кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов сообщил, что россиянам выгоднее всего продавать квартиру в феврале – марте и октябре – ноябре. В эти месяцы цена сделки может быть на 5–10% выше, чем в другие месяцы года.

Ранее россияне назвали самый выгодный способ вложений.

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