В Казани наркоторговец не выжил, спасаясь от полиции прыжком в вентиляцию

KazanFirst: В Казани мужчина не выжил, спасаясь от полиции прыжком в вентиляцию

В Казани мужчина, подозреваемый в наркоторговле, спасался от полиции прыжком в вентиляцию и не выжил. Об этом со ссылкой на источники сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Абсалямова, куда полицейские пришли, чтобы навесить мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. Однако местный житель, поняв, что к нему пришли правоохранители, решил сбежать.

Мужчина в одних трусах забрался на крышу и прыгнул в дымоход. Оказавшись в вентиляции на нижних этажах здания, он застрял. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые вытащили мужчину, однако спасти его не удалось. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

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