Россиянам объяснили, что делать с найденным на участке кладом

Россиянин, которому удалось обнаружить клад в ходе раскопок, по закону должен поделить его с владельцем участка в равных долях либо полностью отдать его. Если же речь идет о культурных ценностях, то их следует передать государству, рассказал RT заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев.

Кладом считаются зарытые в земле и сокрытые другим способом деньги и ценные предметы, собственника которых либо нельзя установить, либо он по закону утратил право на обладание ими. Если при раскопках человек, осуществляющий поиски, не заключил договор с владельцем участка, то клад делится между ними поровну. А если же раскопки велись без согласия на то собственника, то весь клад подлежит передаче владельцу участка, подчеркнул юрист.

«Важно помнить, что в случае обнаружения клада, содержащего вещи, которые относятся к культурным ценностям и собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, они подлежат передаче в государственную собственность», — обратил внимание юрист.

В этом случае, по его словам, владелец участка или другого имущества, где нашли клад, должен получить вознаграждение суммой в 50% от общей стоимости найденного сокровища. Он также делит эту награду с тем, кто нашел клад.

Все эти нормы не распространяются на тех, кто проводил раскопки и поиски клада в ходе выполнения своих трудовых и служебных обязанностей, добавил Соловьев. Он также призвал россиян, живущих в прифронтовых и приграничных регионах, быть как можно осторожнее – при обнаружении в земле каких-либо ценностей нужно убедиться, что они не заминированы, заключил он.

Недавно группа археологов из Венгерского национального музея в Будапеште обнаружила на холме Шомло на западе страны более 300 древних артефактов возрастом свыше 3000 лет. Среди предметов оказались бронзовые изделия, украшения и изделия кузнецов, принадлежавших загадочной гальштатской культуре.

Ранее в Чехии нашли древний клад с золотом и драгоценностями.