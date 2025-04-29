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В Чехии найден древний клад с золотом и драгоценностями

Daily Mail: в Чехии туристы нашли клад стоимостью $332 тысячи
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Muzeum východních Čech v Hradci Králové

В Чехии найден древний клад с золотом и драгоценностями стоимостью более $332 тысяч, пишет Daily Mail.

В горах Подкрконоши на северо-востоке страны туристы случайно наткнулись на настоящий исторический клад. Обнаружили сокровище двое любителей природы, которые срезали путь через лесистый склон. Примерно на поверхности земли они заметили выступающую часть алюминиевой банки, а чуть дальше – железный ящик. Внутри находилось большое количество золотых монет, ювелирных украшений и редких антикварных предметов.

«Когда человек его открыл, у меня просто отвисла челюсть. Это было потрясающе», — рассказал Мирослав Новак, заведующий отделом археологии Музея Восточной Чехии.

В банке находились 598 золотых монет, аккуратно разделенных на столбцы и завернутых в черную ткань. В металлическом ящике были обнаружены 16 табакерок, 10 браслетов, проволочный мешочек, расческа, цепочка и пудреница — все выполненные из желтого металла, предположительно золота.

Специалисты музея работают над тем, чтобы определить происхождение сокровища. Согласно одной из версий, его могли спрятать жители региона перед аннексией части Чехословакии нацистской Германией в 1938 году. Другая теория предполагает, что это имущество немцев, изгнанных из страны после Второй мировой войны.

Ранее в Турции мошенники продавали фальшивые карты сокровищ и были арестованы.

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