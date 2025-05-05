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В Венгрии нашли крупнейший клад бронзового века

Antiquity: на западе Венгрии выкопали оружие и украшения 800 годов до н.э.
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Soos et al., Antiquity

Группа археологов из Венгерского национального музея в Будапеште объявили о сенсационной находке на холме Шомло на западе страны. Там обнаружили более 300 древних артефактом возрастом свыше 3000 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Среди предметов оказались бронзовые изделия, украшения и изделия кузнецов, принадлежавших загадочной гальштатской культуре.

Исследования холма Шомло, возвышающегося на 431 метр над виноградниками региона Веспрем, начались в 2023 году. Там выкопали бронзовые слитки, инструменты и отходы литья, а также редкие артефакты раннего железного века (800–450 гг. до н. э.), включая наконечники копий и украшения из янтаря.

«Это одно из крупнейших скоплений металлических артефактов гальштатской культуры в Центральной Европе», — отметил археолог Бенце Соос, руководившей экспедицией.

Гальштатская культура, известная развитой металлообработкой, ранее ассоциировалась в основном с территориями Германии и Австрии. Венгерские находки меняют представления о ее границах.

Ученые предполагают, что холм Шомло мог быть крупным производственным центром, о чем говорят скопления литейных материалов. Кроме того, там могли проводиться ритуалы — некоторые предметы были аккуратно захоронены в керамических сосудах, что нехарактерно для той эпохи.

Команда планирует провести радиоуглеродный анализ органических остатков, который уточнит хронологию жизни на холме.

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