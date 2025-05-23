В пяти аэропортах РФ сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Аэропорты в Иванове, Тамбове, Калуге, Ярославле и Костроме возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«С 6:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что ограничения на работу аэропортов вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сотрудники аэропортов, диспетчеры и экипажи лайнеров принимали все необходимые меры для выполнения поставленной задачи.

Утром 23 мая пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи в регионах страны были уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую территорию с помощью дронов самолетного типа.

Больше всего беспилотников — 24 — сбили в столичном регионе. В Республике Крым и Тульской области перехватили 22 и 18 БПЛА соответственно, в Курской области — 11, в Брянской и Орловской областях — по восемь. Еще шесть дронов ликвидировали над Рязанской областью, пять — над Калужской областью, по три — над Ивановской и Белгородской областями, два — над Владимирской областью и по одному — над Воронежской и Липецкой областями.

Ранее в Липецкой области при атаке БПЛА пострадали восемь человек.