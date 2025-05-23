В регионах РФ за ночь перехватили более 110 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над 13 регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию страны с помощью дронов самолетного типа.

В результате в воздушном пространстве столичного региона и республики Крым уничтожили 24 и 22 беспилотника соответственно. Над территорией Тульской области ликвидировали 18 БПЛА, над Курской областью — 11, над Орловской и Брянской областями — по восемь. Еще шесть дронов были перехвачены в Рязанской области, пять — в Калужской области, по три — в Белгородской и Ивановской областях, два — во Владимирской области. Кроме того, системы ПВО сбили по одному летательному аппарату над Липецкой и Воронежской областями.

Ночью 23 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на территории города Ельца. Из-за этого в промышленной зоне начался пожар, а также пострадали восемь человек. Как рассказал глава региона, всем раненым была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее в Курской области при атаке украинского БПЛА пострадал глава одного из районов.