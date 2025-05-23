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В Красноярском крае задержали мужчин, похитивших более 60 кг золотосодержащего концентрата

Двух работников красноярского предприятия задержали за хищение концентрата золота

В Красноярском крае задержали двух работников предприятия, похитивших золотосодержащий концентрат на миллионы рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Установлено, что двое работников вместе со своим знакомым, находясь на территории организации в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, совершили хищение золотосодержащего концентрата, что эквивалентно примерно 50 кг химически чистого золота. Ущерб превышает 434 млн рублей.

Фигуранты дела также подозреваются в хищении различных инструментов, принадлежащих золотодобывающему предприятию. Стоимость похищенного составила 7,8 млн рублей.

Сообщники задержаны полицейскими при участии Росгвардии. Похищенный золотосодержащий концентрат и другие материальные ценности были изъяты. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о краже и незаконном обороте драгоценных металлов.

В ходе следственных действий допрошены представители компании и свидетели. Проведены обыски. Фигуранты заключены под стражу.

В октябре вахтовики пытались вывезти из Якутии природное золото на 14,5 млн рублей.

Ранее красноярец ворвался в магазин с пистолетом ради кражи бутылки пива.

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