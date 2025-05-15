Красноярец ворвался в магазин с пистолетом ради кражи бутылки пива

В Красноярске сотрудники полиции задержали грабителя, который ворвался в магазин и угрожал продавцу сигнальным пистолетом. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в магазине по улице Быковского. Участковый уполномоченный находился в пункте полиции возле торговой точки и услышал крики о помощи, а затем увидел мужчину, убегающего из магазина.

Злоумышленника попытался скрыться во дворах жилых домов, но был задержан. Выяснилось, что 30-летний местный житель ворвался в магазин, схватил с витрины бутылку пива и начал угрожать продавцу сигнальным пистолетом. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Воронеже двое мужчин, вооруженные ножами, угрожая продавцу, украли из магазина продукты и скрылись. В вечернее время к служебному входу сетевого супермаркета подъехали двое мужчин на автомобиле. Один из нападавших скрывал лицо под балаклавой. Они подошли к сотруднице магазина, стоявшей на улице, и, угрожая ножом, прошли с ней в торговый зал. Преступники взяли тележку, сложили в нее продукты, украли выручку из кассы и скрылись. Общий ущерб составил 30 тысяч рублей. Подозреваемых в ограблении задержали.

Ранее в Челябинске мужчина с пистолетом пытался ограбить торговый павильон.