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В Якутии вахтовики пытались вывести природное золото на 14,5 млн рублей

В Якутии задержали пять человек, подозреваемых в краже золота на 14,5 млн рублей

Вахтовиков, работавших на территории Якутии, подозревают в незаконном обороте драгоценного металла. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительной информации, приезжие из Ростовской области и Красноярского края работали на местном прииске, где украли часть природного золота и спрятали в тайнике. Спустя время они вернулись и забрали содержимое. Металл они планировали продавать.

Правоохранители остановили машину одного из подозреваемых. В ней нашли сверток с золотом, общий вес его составил 1,4 килограмма, за него мужчины могли выручить более 9,8 миллиона рублей.

Еще двоих мужчин задержали на следующий день, когда они пытались вывезти с места добычи золото.

«Вес изъятого – более 700 граммов, стоимость – порядка 4,8 миллиона рублей», – поделились в ведомстве.

В отношении россиян возбуждены уголовные дела. На данный момент фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Ранее на Урале задержали подпольных золотодобытчиков с золотом на 300 млн рублей.

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