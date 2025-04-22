Мошенники нашли способ кражи данных сдающих ЕГЭ

Руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин рассказал РИА Новости, что мошенники используют сезон сдачи ЕГЭ для кражи персональных данных.

«Мошенники используют сезон сдачи основного и единого государственных экзаменов в апреле — июне для фишинга персональных данных», — отметил эксперт.

По его словам, злоумышленники создали более 100 сайтов, которые якобы продают ответы на экзамены. Как школьники, так и их родители оставляют свои личные данные для авторизации на подобных ресурсах, чем и пользуются мошенники. Есть риск получить файлы с вредоносным программным обеспечением (ПО) для кражи паролей, передать злоумышленникам доступ к своему устройству, а также стать жертвой шантажа. В лучшем случае покупатель получит прошлогодние ответы, а мошенник перестанет выходить на связь.

До этого в рунете был выявлен новый вид мошенничества, связанный с созданием фишинговых сайтов. Аферисты используют бренд мессенджера WhatsApp для продвижения якобы инвестиционной платформы.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что рунет стал мировым лидером по доле пиратских сайтов.