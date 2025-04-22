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Мошенники нашли способ кражи данных сдающих ЕГЭ

URA.RU: сдающих ЕГЭ предупредили о появлении Telegram-каналов для кражи данных
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин рассказал РИА Новости, что мошенники используют сезон сдачи ЕГЭ для кражи персональных данных.

«Мошенники используют сезон сдачи основного и единого государственных экзаменов в апреле — июне для фишинга персональных данных», — отметил эксперт.

По его словам, злоумышленники создали более 100 сайтов, которые якобы продают ответы на экзамены. Как школьники, так и их родители оставляют свои личные данные для авторизации на подобных ресурсах, чем и пользуются мошенники. Есть риск получить файлы с вредоносным программным обеспечением (ПО) для кражи паролей, передать злоумышленникам доступ к своему устройству, а также стать жертвой шантажа. В лучшем случае покупатель получит прошлогодние ответы, а мошенник перестанет выходить на связь.

До этого в рунете был выявлен новый вид мошенничества, связанный с созданием фишинговых сайтов. Аферисты используют бренд мессенджера WhatsApp для продвижения якобы инвестиционной платформы.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что рунет стал мировым лидером по доле пиратских сайтов.

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