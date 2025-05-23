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Медведь ворвался на территорию детского дома в Иркутской области

Babr Mash: в Саянске медведь забежал на территорию детского дома
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gigello/Shutterstock/FOTODOM

Медведь забежал на территорию детского дома в Саянске Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Судя по кадрам с видеорегистратора автомобиля, медведь выбежал на дорогу и пересек ее, не обращая внимания на машины, после чего проскользнул под шлагбаумом и оказался на территории детдома.

Власти призвали местных жителей быть осторожными, поскольку опасный зверь может выйти на улицы города.

На днях жители поселка Восточного в Амурской области заметили на улице медведя. Косолапый забрел на окраину населенного пункта в Тындинском районе и начал бродить по улицам. Его видели у местной школы. Жители улицы Новой вызвали охотоведов, когда заметили животное. Снявшая видео местная жительница рассказала, что увидела медведя, когда вышла погулять с собакой. Она назвала происходящее «кошмаром».

В начале мая сообщалось, что в Прибайкальском районе Иркутской области туристы наткнулись на медведицу во время прогулки. На место были вызваны сотрудники национального парка, но следов зверя замечено не было. По словам туристов, медведица агрессии не проявляла и скрылась в лесу. Госинспекторы Заповедного Прибайкалья посоветовали не прогуливаться в этом районе в одиночку и не бросать на тропе мусор и пищевые отходы, которые могут привлечь хищника.

Ранее женщина отбилась от медведицы при помощи пакета с печеньем.

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