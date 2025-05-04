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В Иркутской области медведь вышел на туристическую тропу

В Иркутской области туристы наткнулись на медведя возле Листвянки
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Shutterstock

В Прибайкальском районе Иркутской области туристы наткнулись на медведицу во время прогулки. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Группа путешественников наткнулась на медведицу на туристической тропе недалеко от пади Черной. На место были вызваны сотрудники национального парка, но следов зверя замечено не было. По словам туристов, медведица агрессии не проявляла и скрылась в лесу.

Госинспекторы Заповедного Прибайкалья советуют не прогуливаться в этом районе в одиночку, и не бросать на тропе мусор и пищевые отходы, которые могут привлечь хищника.

До этого сообщалось, что медведь вышел к людям и разорил улей на домашней пасеке в Ингушетии. Дикое животное забрело в горное селение Армхи в ночь на 29 апреля. Зверь пробрался на территорию одного из домов и разорил улей на домашней пасеке. В результате обошлось без пострадавших, хищник разорил ульи и сбежал.

Ранее женщина отбилась от медведицы при помощи пакета с печеньем.

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