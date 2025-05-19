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В поселок Амурской области забрел медведь

Amur Mash: по поселку Восточный в Амурской области гуляет медведь
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Shutterstock

Жители поселка Восточный в Амурской области заметили на улице медведя. Видео опубликовал Amur Mash.

По данным Telegram-канала, медведь забрел на окраину населенного пункта в Тындинском районе и начал бродить по улицам. Его видели у местной школы. Жители улицы Новой вызвали охотоведов, когда заметили животное.

Снявшая видео местная жительница рассказала, что увидела медведя, когда вышла погулять с собакой. Она назвала происходящее «кошмаром».

В начале апреля в Подмосковье недалеко от деревни Соколово на границе со Смоленской областью 29-летний мужчина отправился в лес, чтобы найти сброшенные лосиные и оленьи рога, но в какой-то момент из чащи вышел медведь. По неизвестной причине хищник атаковал человека, а потом скрылся. Пострадавший позвонил родственникам. В итоге его госпитализировали на вертолете. Врачам удалось спасти его жизнь. После заживления ран медики будут решать вопрос о восстановлении пострадавших костей лица мужины.

Ранее гаишники обезвредили козла на МКАД.

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