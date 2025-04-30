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Женщина отбилась от медведицы при помощи пакета с печеньем

Американка столкнулась с медведем и использовала печенье, чтобы спастись
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Shutterstock/FOTODOM

В США женщина избежала нападения медведя при помощи печенья, передает FOX 35.

Недавно Кристен Сэвидж из Флориды гуляла по округе со своей собакой. Во время прогулки они буквально столкнулись с медведицей, и хотя это произошло неподалеку от дома американки, она уже не могла сбежать.

Тогда Кристен схватила свою собаку и подняла ее прямо перед носом хищника, а затем вспомнила, что взяла на прогулку пакет с печеньем, и тут же бросила лакомство на дорогу. Этот маневр дал женщине несколько драгоценных секунд, в которых она так нуждалась.

Животное отвлеклось, и Кристен с криками успела скрыться в своем доме. В разговоре с журналистами она призналась, что понимает и ни в чем не винит медведицу, которая лишь защищала своих детенышей.

«Я сама мама. Если бы я подумала, что моим детям грозит опасность, я бы тоже сразилась!» — заключила американка.

Ранее медведь вышел к людям и разорил улей на домашней пасеке в Ингушетии.

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