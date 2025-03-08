В США впервые за 15 лет применили расстрел для казни заключенного

Власти Южной Каролины подтвердили использование расстрела для казни заключенного — это первый за 15 лет подобный случай в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление департамента исправительных учреждений штата.

«Смертный приговор Брэду Кейту Сигмону был приведен в исполнение сегодня вечером. Казнь была произведена расстрельной командой из трех человек в 18.05 (02.00 мск в субботу). Врач зафиксировал смерть в 18.08», — сообщили в ведомстве.

Сигмон был приговорен к смертной казни за убийство Дэвида и Глэдис Кларк в 2001 году. Ему предложили выбор между электрическим стулом и смертельной инъекцией. Он выбрал расстрел, сомневаясь в эффективности других методов. Известно, что мужчина попросил на последний ужин жареную курицу, зеленую фасоль, картофельное пюре с подливкой, печенье, чизкейк и сладкий чай.

В США в разных штатах, согласно местным законодательствам, действуют разные способы исполнения смертной казни — в том числе при помощи электрического стула.

После возвращения в Белый дом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил мораторий на смертную казнь в США.

Ранее Трамп пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад».