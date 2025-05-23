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В России подорожала ржаная мука

Эксперт Айдиев: цены на ржаную муку выросли из-за сокращения посевов ржи
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев сообщил о значительном подорожании ржаной муки. В интервью «Коммерсанту» он отметил, что это связано с сокращением посевных площадей под рожь в России за последние годы.

Айдиев отметил, что ранее ржаная мука была дешевле пшеничной на 30%, но после резкого скачка цен перед Новым годом разница сократилась до 15%. «Сейчас их стоимость почти сравнялась, особенно в регионах с высоким спросом на ржаной хлеб», — подчеркнул эксперт.

«Рожь становится менее приоритетной культурой для аграриев. Это напрямую влияет на рынок муки и конечные цены для потребителей», — пояснил Айдиев.

22 мая сообщалось, что в преддверии Дня винегрета аналитики АТОЛ решили выяснить, как изменились цены на ингредиенты для этого традиционного русского салата. Так, в среднем приготовить это блюдо стало на 24% дороже. При этом отмечалось, что за неделю цены на бананы снизились на 11,8%.

Ранее стало известно, что больше всего подешевело в России.

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