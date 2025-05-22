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В России подорожал винегрет

Набор для приготовления винегрета в России подорожал на 24%
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Nina Firsova/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии Дня винегрета аналитики АТОЛ решили выяснить, как изменились цены на ингредиенты для этого традиционного русского салата. Так, в среднем приготовить это блюдо стало на 24% дороже.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Больше других из ингредиентов винегрета подорожал картофель. Средняя стоимость покупки килограмма составила 91 руб., что на 63% выше показателей 2024 года. Другой корнеплод — свекла — подорожал на 42%, до 98 руб. за килограмм. Морковь же выросла в цене на 29%, до 76 руб. за килограмм.

Средняя цена на остальные ингредиенты также увеличилась. Так, в магазине за упаковку укропа россияне в среднем отдадут 49 руб. (+11%), за килограмм репчатого лука — 74 руб. (+21%), за банку консервированного горошка — 106 руб. (+23%), за бутылку растительного масла — 142 руб. (+25%), а за банку соленых огурцов — 245 руб.

Любители добавить в классический винегрет квашеную капусту отдадут за нее в магазине 183 руб., что на 17% выше показателей 2024 года.

Ранее выяснилось, сколько россияне тратят на фастфуд и сладкое.

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