Росстат: огурцы и апельсины подешевели больше всего в России в апреле 2025 года

В апреле 2025 года в России наибольшее снижение цен зафиксировано на огурцы и апельсины – на 8,6% и 7,4% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики Росстата.

В то же время, белокочанная капуста и столовая свекла показали наиболее значительный рост цен, подорожав на 20,2% и 16,9% соответственно.

Согласно информации, предоставленной Росстатом, репчатый лук стал дороже на 16,1%, лимоны – на 15,2%, картофель – на 14%, морковь – на 9,7%, яблоки – на 2,8%, замороженные ягоды – на 2,4%, а виноград – на 1,7%. Одновременно с этим наблюдалось снижение цен на некоторые другие продукты: чеснок подешевел на 5,5%, сладкий перец – на 5,1%, помидоры – на 4,8%, бананы – на 3,6%, а груши – на 1,7%.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат СРЗП Яна Лантратова заявили в обращении к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, что в России необходимо заморозить цены на социально значимые продукты питания для детей. Их стоимость за последние несколько лет подскочила на 45–67%, в два-три раза обогнав инфляцию.

Ранее в Госдуме призвали не допустить роста цен на один популярный продукт.