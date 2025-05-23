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Советский солдат спустя 40 лет вернулся из Афганистана и встретился с мамой

RT: советский военный спустя 40 лет вернулся из Афганистана и встретился с мамой
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Jerome Starkey/Getty Images

Бывший советский военный Сергей Красноперов, проживший 40 лет в Афганистане, вернулся в Россию и встретился со своей мамой в Курганской области. RT запечатлел на видео момент воссоединения родственников.

Пожилая женщина с трудом сдерживала эмоции.

«Хоть обнимемся, ты мой сладкий», — сказала она во время их встречи.

Красноперов прибыл в Афганистан в составе советских войск. В 1985 году он оставил свою часть после ссоры с сослуживцами, а затем попал в плен к афганской вооруженной оппозиции. В Афганистане он принял ислам, сменил имя на Нурмомад и женился на местной женщине. Сейчас у него шестеро детей, работает он на местной электростанции.

Приехавший 22 мая в Россию 60-летний Нурмомад мечтает вернуться жить на родину и получить российское гражданство. В интервью RT он заявил, что против своих не воевал. Но в его истории есть нестыковки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

СССР ввел войска в Афганистан в декабре 1979 года по решению Политбюро ЦК КПСС — для «оказания интернациональной помощи афганскому народу». Советские войска были полностью выведены из страны лишь почти через 10 лет — в период с 1988 года по 1989 год. Вывод войск завершился 15 февраля — с 2011 года в эту дату в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Ранее вернувшегося после 40 лет в Афганистане военного шокировала мода россиянок.

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