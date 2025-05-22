В Россию вернулся солдат, 40 лет назад плененный моджахедами. В его истории нашли нестыковки

Сергей Красноперов в 2011 году и в 2025 году (коллаж)

В Россию после сорокалетнего пребывания в Афганистане вернулся Сергей Красноперов — бывший советский военнослужащий, дезертировавший во время войны. Он самовольно покинул часть и попал в плен к моджахедам, которые дали ему новое имя и женили на местной девушке. Сегодня 60-летний Нурмомад мечтает вернуться жить на родину и получить российское гражданство. В интервью RT он заявил, что против своих не воевал. Но в его истории есть нестыковки.

Телеканал RT опубликовал интервью с Сергеем Красноперовым — советским солдатом, в 1984 году покинувшим расположение своей части во время советско-афганской войны. Он попал в плен к душманам, но те сохранили ему жизнь. Сергей остался в Афганистане, принял ислам, женился на местной девушке — сегодня у пары шестеро детей и двое внуков . Теперь Красноперов мечтает перебраться жить в Россию и получить гражданство РФ.

Уроженца Кургана Сергея Красноперова призвали в армию в 1983 году. К этому времени СССР уже четыре года был участником вооруженного конфликта в Афганистане, солдат-срочников после подготовки также отправляли воевать в те края.

До начала службы Сергей вел обычную жизнь: окончил школу, работал на Курганском заводе колесных тягачей. После призыва его с сослуживцами отправили на подготовку в Туркменистан, а оттуда — в зону боевых действий в Афганистане. Он попал в отдельный батальон материального обеспечения, который занимался поставками провианта и иных сопутствующих товаров. Потом его перевели в пехотный полк на аналогичную интендантскую должность. Там, по его словам, у него случился конфликт с сослуживцами.

«Запасы выманивали, вымогали, чтобы на базаре обменивать на водку. В какой-то момент дошло до ультиматума: мол, сегодня хочешь не хочешь — бутылку водки поставь», — рассказал Красноперов в интервью RT.

После нескольких избиений он не выдержал и решил сбежать. Оружия с собой не взял, пошел налегке и вскоре попал в плен к моджахедам из «Хизб-и-ислами». После обсуждения они решили не расстреливать его, а оставить при отряде. Объяснялись на ломаном английском и с помощью жестов.

«Ко мне хорошо относились, и я понимал это. Не били, не издевались. Но я понимал и то, что свободен не был. Конечно, отпустить меня оттуда уже не могли — я же некоторое время пробыл в их отряде, много знал: сколько у них оружия, какое, где; где патроны, боеприпасы, где у них хлебопекарня», — рассказал он в интервью RT.

close Сергей Красноперов (в центре) в своей мастерской в Афганистане, 2011 год Jerome Starkey/Getty Images

Примерно через год ему предложили жениться — «просто-напросто показали девушку, хорошую, крепкую», даже похожую на него самого по типажу. Он согласился и остался.

На вопрос о войне против своих Красноперов ответил:

«Участия в боевых действиях против советских войск я не принимал».

В итоге он прожил в Афганистане сорок лет. Жена родила ему тринадцать детей: шестеро выжили, семеро скончались в младенческом возрасте.

Сегодня Красноперов работает в компании государственного энергоснабжения Афганистана механиком дизельных генераторов. В России у него осталась мама, которой сейчас более 80 лет, и брат. Он мечтает получить российское гражданство и перевезти в РФ свою семью.

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Нестыковки

На противоречия в рассказе бывшего советского военнослужащего обратил внимание военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Я общался в Афганистане с такими. Истории — как под копирку. Избивали, издевались, обзывали — вот и перебежал к «духам». Против своих никогда не воевал, автомат в руки не брал», — скептически написал Коц.

При этом военкор обратил внимание на публикацию в британской газете The Times 2011 года, где история Красноперова изложена под несколько иным углом.

«Столкнувшись с тюрьмой, избиениями и гневом советского полковника, Сергей Красноперов сказал, что у него не было другого выбора, кроме как оставить свой пост и сдаться врагу. Это был второй раз за год, когда молодого русского солдата поймали на продаже армейских припасов афганцам, и он знал, что наказание будет суровым», — писал The Times.

В том интервью бывший рядовой Красноперов сообщил британскому корреспонденту, что он «сражался с повстанцами против своих старых русских товарищей».

«История сразу играет другими красками. Дело, конечно, прошлое. И сам себя он давно наказал. Но и героизировать его сейчас я никакого резона не вижу», — написал военкор.