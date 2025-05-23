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Эксперт по ЖКХ предупредил о возможных проблемах при сдаче квартиры в аренду

Бондарь: за неуплату налогов со сдачи квартиры грозит штраф
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Shutterstock

Сдача квартиры в аренду без уплаты налогов чревата штрафами и даже уголовной ответственностью. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, за неуплату налогов с дохода от съемного жилья может грозить штраф в размере 20% от суммы задолженности. Если арендодатель уклоняется от обязанностей намеренно, то размер штрафа увеличивается до 40%. В ряде случаев возможна уголовная ответственность, добавил Бондарь.

Эксперт подчеркнул, что налоговая следит за людьми, которые сдают квартиры посуточно либо в качестве хостела. Без оформления статуса индивидуального предпринимателя подобная форма аренды является незаконной, а также предусматривает штраф до 2 тысяч рублей.

До этого инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что цены на аренду квартир в России могут вырасти более чем на 10%.

По данным «Авито Недвижимости», по состоянию на май 2025 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в России составляет около 30  тыс. рублей в месяц, что на 14% ниже по сравнению с началом года. В Москве медианная стоимость съемной квартиры достигает 75 тыс. рублей (-17% с начала года), в Санкт-Петербурге — 38 тыс. рублей (-14%).

Ранее россиянам рассказали, как защититься от подъема цены за аренду квартиры.

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