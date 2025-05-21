Россиянам рассказали, как защититься от подъема цены за аренду квартиры

Арендаторам важно грамотно составить договор, чтобы защититься от необоснованного увеличения платы за квартиру. Об этом «Москве 24» рассказал зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

По его словам, в документе должно быть прописано, на какую сумму хозяин недвижимости может поднимать цену в течение определенного промежутка времени. Например, в договоре может быть указано, что в течение года сумму можно изменить не более чем на 10%. Юрист также посоветовал изучить, есть ли в тексте формулировки, которые позволят арендодателю расторгнуть договор в одностороннем порядке.

«Владелец квартиры может прописать, что он имеет право выселить нанимателя в любое время, если ему самому понадобится срочно въехать. В ответ можно указать в договоре, что арендатора необходимо предупредить о таких планах, например, за две-три недели», — порекомендовал Толмачев.

Он также посоветовал предусмотреть компенсацию трат съемщика на то время, пока он ищет новое жилье.

Семейный риелтор и основатель агентства недвижимости «Таиланд Вилла Центр» Светлана Ермоленко до этого рассказала «Газете.Ru», что рост активности арендаторов привлекает и мошенников, чьи схемы становятся все изощреннее. По ее словам, общие признаки мошенничества в объявлениях и общении с арендодателями одинаковы везде: цена ниже рыночной, идеальные стоковые фото, давление с предоплатой.

Ранее сообщалось, что в России хотят законодательно ограничить комиссию риелторов при съеме жилья.