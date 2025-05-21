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Россиянам рассказали, как защититься от подъема цены за аренду квартиры

Юрист Толмачев: грамотный договор защитит от подъема цены за аренду квартиры
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Shutterstock

Арендаторам важно грамотно составить договор, чтобы защититься от необоснованного увеличения платы за квартиру. Об этом «Москве 24» рассказал зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

По его словам, в документе должно быть прописано, на какую сумму хозяин недвижимости может поднимать цену в течение определенного промежутка времени. Например, в договоре может быть указано, что в течение года сумму можно изменить не более чем на 10%. Юрист также посоветовал изучить, есть ли в тексте формулировки, которые позволят арендодателю расторгнуть договор в одностороннем порядке.

«Владелец квартиры может прописать, что он имеет право выселить нанимателя в любое время, если ему самому понадобится срочно въехать. В ответ можно указать в договоре, что арендатора необходимо предупредить о таких планах, например, за две-три недели», — порекомендовал Толмачев.

Он также посоветовал предусмотреть компенсацию трат съемщика на то время, пока он ищет новое жилье.

Семейный риелтор и основатель агентства недвижимости «Таиланд Вилла Центр» Светлана Ермоленко до этого рассказала «Газете.Ru», что рост активности арендаторов привлекает и мошенников, чьи схемы становятся все изощреннее. По ее словам, общие признаки мошенничества в объявлениях и общении с арендодателями одинаковы везде: цена ниже рыночной, идеальные стоковые фото, давление с предоплатой.

Ранее сообщалось, что в России хотят законодательно ограничить комиссию риелторов при съеме жилья.

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