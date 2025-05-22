На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о резком подорожании аренды квартир

Инвестстратег Бахтин предрек рост цен на аренду квартир в России более чем на 10%
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Цены на аренду квартир в России могут вырасти более чем на 10%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Он отметил, что в первом квартале этого года многие базы объявлений зафиксировали снижение цен на аренду жилья. В частности, есть данные о среднем падении на 10%. Однако, по словам эксперта, второе полугодие почти всегда дает рост ставок аренды.

«Это сезонное явление: новый учебный год, приезд школьников и студентов с каникул, многие семьи также меняют жилье именно в это время. Вероятнее всего, после такого заметного падения, которое наблюдалось в январе-марте, мы увидим стабилизацию цен в апреле-июне и рост, начиная с августа. Не исключаю, что рост во втором полугодии может превысить 10%. В основном по причине того, что спрос на аренду будет выше, чем в начале года», — отметил Бахтин.

По данным «Авито Недвижимости», по состоянию на май 2025 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в России составляет около 30  тыс. рублей в месяц, что на 14% ниже по сравнению с началом года. В Москве медианная стоимость съемной квартиры достигает 75 тыс. рублей (-17% с начала года), в Санкт-Петербурге — 38 тыс. рублей (-14%).

Ранее россиянам рассказали, как защититься от подъема цены за аренду квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами