Россиян предупредили о резком подорожании аренды квартир

Инвестстратег Бахтин предрек рост цен на аренду квартир в России более чем на 10%

Цены на аренду квартир в России могут вырасти более чем на 10%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Он отметил, что в первом квартале этого года многие базы объявлений зафиксировали снижение цен на аренду жилья. В частности, есть данные о среднем падении на 10%. Однако, по словам эксперта, второе полугодие почти всегда дает рост ставок аренды.

«Это сезонное явление: новый учебный год, приезд школьников и студентов с каникул, многие семьи также меняют жилье именно в это время. Вероятнее всего, после такого заметного падения, которое наблюдалось в январе-марте, мы увидим стабилизацию цен в апреле-июне и рост, начиная с августа. Не исключаю, что рост во втором полугодии может превысить 10%. В основном по причине того, что спрос на аренду будет выше, чем в начале года», — отметил Бахтин.

По данным «Авито Недвижимости», по состоянию на май 2025 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в России составляет около 30 тыс. рублей в месяц, что на 14% ниже по сравнению с началом года. В Москве медианная стоимость съемной квартиры достигает 75 тыс. рублей (-17% с начала года), в Санкт-Петербурге — 38 тыс. рублей (-14%).

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