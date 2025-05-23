Украинский суд заочно приговорил продюсера Бардаша к 10 годам тюрьмы

Продюсера Quest Pistols Юрия Бардаша заочно осудили на 10 лет на Украине

Винницкий городской суд заочно приговорил украинского продюсера Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы за «пропаганду войны и призывы к изменению границ». Об этом сообщил телеканал «Мы Украина».

Имущество Бардаша конфисковано в пользу государства.

По данным СБУ, уголовное дело против продюсера возбуждено по четырем статьям, включая «оправдание вооруженной агрессии РФ». Приговор вынесен заочно, так как Бардаш находится за пределами Украины. Ранее СБУ обвинила его в «распространении материалов, отрицающих российскую агрессию».

«Продюсер систематически распространял контент, направленный на подрыв конституционного порядка Украины», — отметили в спецслужбе.

Юрий Бардаш — основатель продюсерского центра Kruzheva Music, создатель групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы».

В конце января 2024 года Бардаш, родившийся в Алчеевcке на территории Луганской народной республики, получил российский паспорт. Он похвастался документом на фоне фотографии президента России Владимира Путина и флага страны. Позже Бардаш рассказал, что решил получить российское гражданство из-за того, что вырос в советской семье.

Ранее жена Бардаша соврала о разводе с ним из-за украинской травли.