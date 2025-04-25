Жена продюсера Бардаша соврала о разводе с ним из-за украинской травли

Жена бывшего украинского продюсера Юрия Бардаша, солистка группы «Кай и Гетера» Елизавета Бардаш рассказала в беседе с «Газетой.Ru», как воссоединилась с супругом после сообщений о разрыве.

По словам Елизаветы, она соврала о разводе из-за колоссальной травли со стороны украинского общества.

«Никакого разрыва не было, я всегда поддерживала своего мужа и была с ним заодно. Но в жизни бывают ситуации, когда все окружение, все знакомые против тебя. Когда Юра объявил, что он за русских людей и за Россию, он попросил меня сделать пост в социальных сетях о том, что мы расходимся, чтобы принять весь удар на себя», — рассказывает она.

Бардаш добавила, что муж пошел на это, чтобы уберечь их с годовалой дочерью от нападок знакомых и родственников.

«Муж оказался прав. Мой пост о том, что мы с ним расходимся, собрал десятки тысяч лайков, люди радовались распаду нашей семьи, но, слава Богу, через три месяца мы воссоединились, наша семья стала еще крепче. Оглядываясь назад, понимаю, какое непростое время мы пережили и какой поступок совершил Юра для своей семьи. Он у меня воистину огнеупорный, я люблю его и горжусь, что у моей дочери такой папа», — заключила Елизавета.

В Москве Елизавету Бардаш поддерживает коллега по «Каю и Гетере» Павел Калацей — идейный вдохновитель, музыкальный продюсер и соавтор текстов группы.

«Лиза является моим незаменимым союзником и товарищем, мы вместе ищем настроение и направление нашей музыки. В процессе записи вокала Лиза часто находит «фишки», которые я бы не смог придумать. Я не говорю уже о созвучии наших голосов — это то, что объединяет все наши песни, в каком бы жанре они ни были. Мы познакомились с Лизой в Киеве, там же делали первые творческие шаги. Время сделало так, что мы оказались с ней в Москве, где сейчас продолжаем творить и работать под руководством Юрия Бардаша», — говорит Калацей.

Музыкант отмечает, что отсутствие романтических отношений в дуэте не только не мешает в работе, но и позволяет не отвлекаться ни на что от творчества.

«Нас объединяет любовь к музыке и желание создавать ее в синергии. Это значит, что вдвоем мы можем в разы больше. В этом и заключается главный посыл нашей музыки», — заключил он.

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