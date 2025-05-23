В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Павлограде, который находится в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Подробности инцидента не приводятся.

На территории региона действует режим воздушной тревоги.

Прошлой ночью в Павлограде также произошел взрыв на фоне воздушной тревоги.

18 мая на Западе заявили о самой масштабной атаке беспилотников на Украину с начала специальной военной операции. Вооруженные силы России ночью выпустили 273 дрона по Киеву и Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о пожаре на Белоцерковской (признана в РФ иностранным агентом) ТЭЦ в Киевской области.