В московском районе Раменки обнаружили снаряд времен ВОВ

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на пустыре возле научно-исследовательского института (НИИ) «Прибой», который находится на проспекте Вернадского в московском районе Раменки. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Территория оцеплена.

3 января в Ростовской области пиротехники подорвали на полигоне бомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны, которая была обнаружена при проведении земляных работ в станице Советской Волгоградской области.

До этого в Петергофе при реставрации собора Петра и Павла обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Реставраторы нашли боеприпас внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма. Они вызвали на место подразделения полиции, МЧС и Росгвардии.

Ранее рядом с московской школой нашли снаряд времен ВОВ.