Власти Белгородской области хотят отказаться от выпускных вечеров в ресторанах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает, что школьные выпускные вечера не нужно проводить в ресторанах и кафе, где выпускники могут «увидеть плохой пример» от своих родителей. Об этом он заявил на еженедельном оперативном совещании правительства региона, трансляция которого велась во «ВКонтакте».

Он отметил, что нужно давать выпускникам пример здорового образа жизни.

«Последний день в школе — что может быть более правильным, чем провести его в школе? А кафе и рестораны еще будут во взрослой жизни», — сказал Гладков.

В правительстве также пояснили, что в связи с атаками на регион все мероприятия должны будут закончиться до 18:00. Кроме того, на время проведения последних звонков и выпускных вечеров в Белгородской области установлен полный запрет на розничную продажу алкоголя.

Последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, выпускные — 28 июня. Как отметят последний звонок в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Буцкая назвала хорошей идеей запрет продажи алкоголя во время последних звонков.