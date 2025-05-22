Спасатели эвакуировали 17 человек из загоревшегося дома на Чукотке

МЧС: 17 человек эвакуированы из загоревшегося дома в Анадыре

В городе Анадыре в Чукотском автономном округе произошел пожар в трехэтажном доме. Об этом сообщило МЧС России.

Отмечается, что спасатели эвакуировали 17 человек, четверо из которых попали в больницы с различными травмами. Еще пять человек спасти не удалось.

Согласно предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Его потушили восемь пожарных при поддержке двух единиц техники.

До этого сообщалось, что в Омске ребенок устроил пожар в квартире, пока мать ходила в магазин. Женщина оставила дочерей без присмотра. В какой-то момент двухлетняя девочка включила в розетку кипятильник, который лежал в нижнем ящике кухонного стола.

Детям оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает. Известно, что их мать неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось об инциденте в Бурятии, где сельчанин вместо травы сжег забор, баню и теплицу.