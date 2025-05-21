В Бурятии сельчанин вместо травы сжег забор, баню и теплицу

В Хоринском районе республики местный житель устроил ландшафтный пожар на 700 кв. метрах, когда убирал на своем участке. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в селе Хоринск. Сельчанин жег мусор в металлической бочке, пламя перекинулось на сухую траву, быстро охватило участок, забор, теплицу и баню.

Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание на площади свыше 700 кв. метров. Пострадавших нет. Нарушителю противопожарного режима может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Якутии мужчина разжег костер и устроил лесной пожар, который тушили сутки. Мужчина отдыхал в лесу и решил приготовить на костре еду, не соблюдая требований пожарной безопасности. Искры от костра быстро подпалили сухую траву, огонь перекинулся на лесной массив. Общая площадь пожара составила 10 гектаров, из которых 4 гектара были лесной территорией.

Ранее дети жарили сосиски и чуть не сожгли село в Амурской области.