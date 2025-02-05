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В Омске двухлетняя девочка воткнула в розетку кипятильник и устроила пожар в квартире

В Омске ребенок устроил пожар в квартире, пока мать ходила в магазин
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Depositphotos

В Омске прокуратура устанавливает обстоятельства пожара в многоэтажке, причиной возгорания могла стать детская шалость. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Пожар в многоэтажке по проспекту Маркса произошел 4 февраля, из задымленной квартиры успели эвакуироваться две девочки 12 и двух лет. Дети вышли в подъезд и позвонили матери. Выяснилось, что женщина ушла в магазин и оставила дочерей без присмотра.

В какой-то момент двухлетняя девочка включила в розетку кипятильник, который лежал в нижнем ящике кухонного стола. Детям оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что их мать неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что в Нижнеудинске из-за детской шалости едва не сгорела квартира, ребенок играл с зажигалкой и поджег матрас. Мать четырехлетнего мальчика находилась на кухне и почувствовала запах дыма. В одной из комнат горел матрас. Огонь потушили соседи еще до приезда пожарных. Из задымленного подъезда спасателям пришлось эвакуировать 14 человек.

Ранее в Приангарье четырехлетняя девочка чуть не оставила бабушку без дома.

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