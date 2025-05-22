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Российские подростки сожгли знамя Победы на камеру

В Томске подростки сожгли знамя Победы на камеру и стали фигурантами дела

В Томске возбудили уголовное дело после того, как подростки сожгли знамя Победы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в мае. Два подростка, фиксируя свои действия на камеру, сожгли символ воинской славы России — знамя Победы. Видеозаписи они разместили в мессенджере, сделав их доступными для неопределенного круга пользователей.

Подозреваемые полностью признали вину. Суд избрал в их отношении меру пресечения в виде запрета определенных действий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

До этого в отношении подростков, растоптавших георгиевскую ленту в Калужской области, возбудили уголовное дело. Их действия также квалифицировали по статье о реабилитации нацизма.

Ранее в Омске закрыли уголовное дело священника, повесившего в храме икону с Бандерой.

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