На северо-востоке Москвы произошел пожар в жилом доме, есть пострадавшие

В Москве произошел пожар в доме, пострадали пятеро взрослых и двое детей

В Москве на Широкой улице произошел пожар в жилом доме, пострадали пятеро взрослых и двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«На площади 40 кв. м горели личные вещи и мебель», — говорится в сообщении.

По данным канала, огонь уже потушен. До прибытия спасательных служб из здания самостоятельно эвакуировались 11 человек.

В Telegram-канале прокуратуры Москвы говорится, что точная причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. По факту инцидента начата процессуальная проверка.

О состоянии пострадавших не сообщается.

21 мая крыша ресторана «Генацвале» загорелась на Новом Арбате в центре Москвы. В МЧС сообщили, что в вытяжке административного здания общепита произошла вспышка скопившихся жировых отложений, но открытого возгорания не последовало. Спасатели оперативно прибыли на место, провели полную проверку помещений и подтвердили отсутствие угрозы распространения огня.

Ранее автобус вспыхнул на Новокуркинском шоссе в Москве и попал на видео.