Россиянам объяснили, как вести себя при встрече с лосем в городе

Биолог Глазков: при встрече с лосем в городе не стоит преследовать его

Россиянам, которые столкнулись с лосем в городе, не стоит пытаться преследовать его. Об этом «Мойке78» рассказал биолог Павел Глазков.

Он подчеркнул, что животные в городе находятся в состоянии стресса, поэтому они могут повести себя неадекватно.

«Не нужно пытаться за ним идти или снимать, пытаясь сделать памятные видео или фото. Не надо его преследовать на машине. Особенно важно предупредить детей, что к ним подходить нельзя», — подчеркнул Глазков.

По его словам, в ходе защиты лось может ударить человека копытом, что представляет серьезную угрозу для здоровья. Чтобы избежать таких последствий, лучше вызвать специалистов.

Ведущий зоолог Московского зоопарка, кандидат биологических наук Филипп Тумасьян до этого рассказал, что с начала года в Московской области сбили 14 диких копытных животных. ДТП случались в основном по вине водителей, которым пришлось заплатить внушительный штраф – например, за сбитого лося его размер достигает 80 тыс. рублей. На дорогах вблизи среды обитания диких зверей нужно соблюдать осторожность, особенно с учетом того, что с потеплением животные меняют территорию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге лоси, игнорирующие ПДД, убегали от гаишников и попали на видео.