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В Санкт-Петербурге сняли на видео, как лось попал под автомобиль

Mash: в Петербурге автомобиль сбил лосиху и это попало на видео

В Санкт-Петербурге лоси бегали по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Мама-лосиха с двумя юнцами забежали на юг Питера — и кинулись врассыпную. Животные блуждали по дворам, спортплощадкам и опасно бегали по дорогам», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как лось бежит по дороге, перепрыгивает дорожное ограждение, после чего его сбивает проезжающий автомобиль. От удара животное падает, но быстро встает и убегает.

Далее на записи видно, как мужчина делает животному укол снотворного.

По информации канала, лось получил ранение, когда перепрыгнул через забор. Местные жители доставили пострадавшее животное в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось.

Также сообщается, что весь следующий день люди искали двух лосят. Одного — удалось обнаружили на футбольном поле. Врачи обработали животному раны и отпустили. Второго лосенка найти не удалось.

Ранее в Новосибирске Skoda Octavia врезалась в лося.

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