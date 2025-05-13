В Петербурге лоси, игнорирующие ПДД, убегали от гаишников и попали на видео

В Петербурге на видео попало, как лоси убегали от гаишников

В Санкт-Петербурге лоси бегали по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Два лося устроили ночной забег от сотрудников ГИБДД в Приморском районе. К счастью, погоня закончилась хорошо», — говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как лоси бегут рядом с патрульным автомобилем, а затем перебегают проезжую часть.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов доставили животных до Юнтоловского заказника.

До этого сообщалось, что в Краснодаре кот лежал на капоте движущегося автомобиля. Водитель запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как рыжий кот лежит на капоте автомобиля, который находится в движении.

Кроме того, во Владивостоке люди в костюмах Человека-паука толкали автомобиль. На кадрах видно, как четыре человека в костюмах толкают белый легковой автомобиль в сопку. Затем на записи видно, как люди в таких же костюмах едут в двух разных машинах по Золотому мосту и сигналят.

Ранее в Башкирии школьник установил старое кресло на электросамокат и попал на видео.